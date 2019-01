The Weather Channel punta ancora sulla realtà mista, ecco il nuovo video

The Weather Channel già da tempo si sta affidando alle nuove tecnologie per mostrare i fenomeni naturali come uragani e simili. Il popolare network lo scorso mese di Settembre ha mostrato la potenza dell'Uragano Florence attraverso degli spettacolari filmati che hanno attirato l'attenzione di tutti.

Di recente The Weather Channel sul proprio account ufficiale YouTube ha pubblicato un nuovo filmato, attraverso cui il presentatore e meteorologo Jim Cantore mostra, utilizzando la realtà mista, il fenomeno scientifico e meteorologico che si cela dietro le tempeste di ghiaccio.

Cantore, come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, ci spiega anche perchè tali fenomeni possono essere devastanti.

Nel filmato, che ha chiaramente l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione dal tenersi al riparo in caso di tempeste di ghiaccio, viene mostrato il crollo di un albero su una panchina. Michael Chesterfield, direttore di The Weather Channel, parlando con The Verge ha spiegato che attraverso questa serie di video il canale mira a spiegare per intero come si verifica una tempesta di ghiaccio e quali potrebbero essere i pericoli per le popolazioni.

Il tutto ovviamente è stato reso possibile da un gruppo di produttori, grafici ed ingegneri specializzati in mixed reality che hanno sfruttato i nuovi strumenti a disposizione per creare questa spettacolare serie di video.