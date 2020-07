The Weeknd terrà un concerto virtuale su TikTok nella notte tra 7 e 8 agosto

Segnate questo evento nelle vostre agende: nella notte tra 7 e 8 agosto alle ore 2:30 italiane su TikTok il cantante e produttore discografico The Weeknd terrà un concerto virtuale dove proporrà al pubblico alcuni brani dall’ultimo album After Hours.

L’annuncio è arrivato direttamente nella newsroom ufficiale di TikTok, che ha definito l’evento “la prima esperienza di cross reality in app in assoluto”, in cui gli spettatori potranno interagire direttamente con The Weeknd e il suo avatar mentre si esibisce.

Il concerto è stato organizzato in partnership con XO, Republic Records e Wave, azienda che in precedenza si è occupata anche di altre performance virtuali di artisti come John Legend e la talentuosa violinista Lindsey Stirling. Durante i loro concerti si poteva vedere nell’angolo in basso a destra dello schermo l’artista intento a trasformare i suoi movimenti in quelli dell’avatar grazie a una tuta per il motion-capture; non si sa però se TikTok permetterà di vedere anche il dietro le quinte di The Weeknd

Durante questo evento, pubblicizzato sui social con l’hashtag #TheWeekndEXP, TikTok raccoglierà fondi per Equal Justice Initiative, organizzazione no-profit che sostiene l’uguaglianza razziale e fornisce rappresentanza legale a tutti coloro ai quali potrebbe essere stato negato un processo equo. Ogni spettatore potrà donare la cifra che desidera tramite l’app di TikTok o acquistando merchandise ufficiale della The Weekend Experience; il social network poi donerà a sua volta una quota pari a quella donata dagli spettatori.

Se volete registrarvi in anticipo alla The Weeknd Experience basta visitare il sito ufficiale dell’evento.

The Weeknd non è il primo artista ad affidarsi a social network o videogiochi multiplayer per i suoi concerti: in precedenza Travis Scott ha tenuto un evento su Fortnite, infrangendo ogni record possibile.