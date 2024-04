ThinkPad con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD: a questo PREZZO è IRRINUNCIABILE

Meno di 600€ per l'ottimo ThinkPad Lenovo, da sempre uno dei migliori prodotti nella categoria portatili. Nello specifico, ad essere in sconto è il modello E14 di quarta generazione, che vanta dalla sua ben 16 GB di RAM ed un SSD da 512 GB.

Sempre sotto al proverbiale cofano, troviamo un processore di tutto rispetto per operazioni di ufficio: parliamo dell'i5 di Intel di dodicesima generazione, precisamente il 1235U. La diagonale dello schermo, che può essere aperto fino a 180 gradi, è di 14", ideali se si pensa di portarsi la macchina in giro, ufficio, università e così via. Lo sconto Amazon porta il dispositivo al minimo storico di 569,42€: un ottimo affare se si pensa che negli ultimi 30 giorni il prezzo medio si è aggirato intorno ai 920€.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il peso del portatile è di soli 2.47 chilogrammi: non il migliore della categoria, ma ben lontani da altri prodotti più "importanti". Il pannello, Full HD a 1080p, regala colori vividi ed è l'ideale se si pensa di sfruttare la macchina sia per un lavoro da ufficio che per grafica base e fotoritocco. Infine il software, Windows 11 Pro, l'ultima iterazione in casa Microsoft per quanto riguarda i sistemi operativi professionali. La multinazionale cinese ha di recente presentato i suoi Lenovo AI PC basati sull'intelligenza artificiale, dispositivi futuristici e non solo.

