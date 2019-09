Il Thirty Meter Telescope è ancora in alto mare. Le proteste non si placano

Questo Thirty Meter Telescope non s'ha da fare. Sono mesi ormai che le proteste continuano alle pendici del Mauna Kea, il luogo scelto per la costruzione del telescopio con una dozzina di volte la risoluzione del telescopio spaziale Hubble.

Gli oppositori, che stanno manifestando pacificamente sul sito, sostengono che il progetto dal costo di 1.4 miliardi di dollari non può essere costruito sul Mauna Kea perché si tratta di un luogo sacro per i nativi hawaiani e danneggerebbe l'ambiente circostante.

Hanno sostenuto la protesta anche alcune personalità del calibro di Dwayne Johnson, Jason Momoa e Bruno Mars. "Quello che ho realizzato oggi, e che ovviamente seguo da anni ormai, è che è una cosa più grande di un telescopio", affermò Johnson, in arte The Rock, durante una sua visita al sito. "È umanità. È cultura."

I lavori sul progetto sarebbero dovuti iniziare nel 2015. "La costruzione è stata ritardata per anni a causa di questa situazione", ha dichiarato ad AFP Christophe Dumas, astronomo francese e capo delle operazioni della TMT. "Anche il costo è aumentato in modo significativo.. e il processo per ottenere un permesso di costruzione è durato 10 anni."

Il telescopio può essere costruito anche in altri siti, come ad esempio nelle Isole Canarie, in Spagna. Tuttavia, Mauna Kea rimane il sito ideale nell'emisfero settentrionale a causa della sua altitudine (4.205 metri sul livello del mare). Uno dei posti migliori del pianeta per osservatori astronomici.

Il nuovo telescopio, secondo gli scienziati, consentirebbe agli astronomi di vedere le "galassie ai margini dell'universo osservabile, vicino all'inizio dei tempi". D'altra parte, l'ex vulcano ospita altri 13 telescopi protagonisti di molte scoperte.

Un altro telescopio, in mezzo al folto gruppo, potrebbe dare fastidio? "Sì", affermano i leader delle proteste. "Ho parlato con i leader dell'opposizione e hanno chiarito che non solo è troppo grande, ma è solo uno di troppo", ha dichiarato Greg Chun, direttore esecutivo della gestione di Mauna Kea presso l'Università delle Hawaii.

Per molti, il dibattito sul Mauna Kea va oltre un semplice telescopio e riflette un profondo risentimento da parte di alcuni nativi hawaiani per gli abusi del passato nelle isole hawaiane. Tuttavia, il progetto deve urgentemente decollare, e le prossime settimane saranno cruciali.