Thomas Edison non ha mai inventato la lampadina elettrica. Ecco chi fu il vero pioniere

Probabilmente, mentre state leggendo questo articolo, alzando lo sguardo dallo schermo potreste imbattervi in un’invenzione rivoluzionaria: la lampadina. Fermati solo un attimo a pensare a quante attività ci permette di svolgere: leggere, studiare, lavorare, cucinare... Ma chi dobbiamo ringraziare per questo dono d’ingegno? Thomas Edison?

Tra le leggende metropolitane che si narrano attorno alla figura di Edison, la “falsa verità” perpetuata per quasi due secoli sembra non lasciare spiraglio ad una giusta documentazione storica.

“Edison non è stato il primo studioso a lavorare sul problema dell’illuminazione”, dice Leonard DeGraaf, archivista al Thomas Edison National Historic Park nel New Jersey.

In realtà, quando Edison ha iniziato a lavorarci, la lampadina era in circolazione da molto tempo, in una forma diversa, ha spiegato DeGraaf. Esistevano circa 20 brevetti che ruotavano tutti intorno al concetto di illuminazione elettrica e funzionale.

Parliamo con dati alla mano: Humphrey Davy, nel 1806, mostrò la sua lampadina alla Royal Society. Non fu un successo eclatante, vista la breve durata del dispositivo; tuttavia, quell’evento diede una spinta alle ricerche per migliorare il progetto. Gli studi sono indirizzati verso l’impiego di energia che garantisca maggior longevità alla lampadina; ad esempio, Joseph Swan, un chimico inglese, sperimentò diversi bruciatori di vari materiali.

Avete capito dove stiamo andando a parare: Edison migliorò un’invenzione già esistente. Gli si può senz’altro attribuire l’identità di capostipite dell’uso di generatori e sistemi di distribuzione che culmineranno nel processo di illuminazione a incandescenza della lampadina elettrica.

Alla fine, Edison avrebbe assunto il fisico dell'Università di Princeton Francis Upton nella sua squadra al laboratorio di Menlo Park. Negli anni ’80 del XIX secolo, il gruppo utilizzava per i suoi studi lunghe canne di bambù, che arrivavano a bruciare fino a 600 ore. Estrapolando le informazioni fondamentali dagli esperimenti, Edison ebbe la visione di una città completamente illuminata: nasce la Edison Electrical Light Company, che forniva luce elettrica a tutta New York City.

Una domanda sorge spontanea, però: perché, se Edison non ha inventato la lampadina, viene attribuita proprio a lui?

"Le invenzioni stavano venendo fuori rapidamente in quel momento", afferma DeGraaf. “La paternità della lampadina era un vero e proprio problema [a causa della grande importanza di questa invenzione]. Anche adesso, rappresenta una buona idea. Edison è stato molto bravo a presentare il suo lavoro ai media e a coltivare relazioni con i giornalisti. […] È innegabile che abbia contribuito al suo miglioramento. Capì mostrarsi ai grandi investitori era fondamentale, quindi investì sui media. Era uno showman. A volte affermava di aver risolto un problema prima di averlo fatto davvero".

Questo amore dei media, per Edison, riecheggerà fino a giorni nostri. Non a caso, è relativamente recente il film "Edison - L'uomo che illuminò il mondo", di cui trovate la nostra recensione.