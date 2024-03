Thomas Jefferson allevava delle oche personalmente per questo bislacco motivo

Nonostante gli strumenti di oggi, esistono ancora appassionati che prediligono penne stilografiche o particolari, conservando gelosamente il proprio strumento prediletto per annotazioni su diari e quaderni. Tra questi, raramente si incontrano estimatori delle penne d'oca, strumenti d'altri tempi essenziali per comunicare e amate Thomas Jefferson.

Quest'ultimo era talmente affezionato a questo tipo di penne da allevare oche bianche nella sua tenuta di Monticello, assicurandosi una fornitura costante di piume per le sue numerose corrispondenze, che raggiungevano la cifra impressionante di 20.000 lettere scritte nella sua vita. Ma perché oggi non ci dedichiamo più a scrivere con queste penne d'epoca?

Ottenere le piume necessarie richiede, innanzitutto, la presenza di oche, preferibilmente bianche per via delle loro grandi e maneggevoli piume, capaci di assorbire una buona quantità di inchiostro. Piume di corvo, pavone (a proposito, sono capaci di volare oppure no?) o altri grandi uccelli possono funzionare, ma non sono facilmente reperibili quanto quelle delle oche.

Le piume devono essere raccolte con cura, scegliendo le cinque maggiori di ogni ala, in modo da creare dieci penne, benché la loro durata sia limitata nel tempo, solitamente non oltre una settimana. Le penne stilografiche e a immersione erano già note ai tempi di Jefferson (uno dei motivi per cui in America non si usa il sistema decimale), ma gli inchiostri corrosivi dell'epoca deterioravano rapidamente le punte metalliche, facendo eccezione per quelle in oro, proibitive per la maggior parte