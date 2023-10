Threads ha quasi 100 milioni di utenti attivi mensilmente, ma Zuckerberg punta al miliardo

Sebbene Threads non abbia alcuna intenzione di sostituire X per le notizie, il riscontro ottenuto dalla piattaforma legata ad Instagram, che in Italia ancora non è disponibile, è stato importante. A confermarlo è stato lo stesso CEO del gruppo Meta, Mark Zuckerberg, che nella notte ha annunciato i risultati finanziari.

Il diretto concorrente di X, infatti, ha raggiunto “poco meno” di 100 milioni di utenti attivi mensilmente dal lancio dello scorso Luglio. Zuckerberg si è detto “molto soddisfatto dell’andamento” a tre mesi dal lancio. “Stiamo arrivando al punto in cui ci concentreremo sulla crescita ulteriore della comunità. Da quello che possiamo dire, però, la gente lo adora” ha continuato.

Nonostante tali numeri, però, Zuckerberg non ha intenzione di accontentarsi e nel corso della conference call ha lanciato quello che sembra essere un vero e proprio guanto di sfida al concorrente: “ho pensato a lungo che dovrebbe esserci un'app per conversazioni pubbliche per miliardi di persone che sia un po' più positiva. Penso che se continuiamo così ancora per qualche anno, avremo buone possibilità di realizzare la nostra visione”. Ancora nessuna indicazione sul possibile arrivo arrivo in Europa, sebbene alcune indicazioni emerse nelle scorse settimane sembravano avvicinare il lancio di Threads in Italia.