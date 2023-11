Threads e l'annuncio di Mosseri 'per tutte le lingue': lancio imminente in Italia?

In seguito alle prime avvisaglie relative a un potenziale imminente arrivo di Threads in Italia, si sta adesso smuovendo ulteriormente qualcosa. Infatti, la popolare applicazione legata al nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci si è appena aggiornata per supportare molte lingue.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, nella giornata del 30 novembre 2023 l'applicazione ufficiale di Threads per dispositivi mobili ha ricevuto un update che espande la funzionalità di ricerca delle keyword. Ci ha pensato nientemeno che Adam Mosseri, capo di Instagram, ad annunciarlo, ovviamente mediante un post pubblicato proprio su Threads.

Vale la pena notare che nel post di annuncio si legge che la rinnovata esperienza keyword search risulta ora disponibile "ovunque Threads risulti accessibile", quindi per il momento Mosseri si è tenuto alla larga dai rumor emersi nelle scorse ore riguardanti una potenziale imminente disponibilità del social network anche in Europa. Tuttavia, nel post di Mosseri si legge anche che "la funzionalità è supportata in tutte le lingue", cosa che non ha mancato di certo di attirare l'attenzione.

Ricordiamo, infatti, che le più recenti indiscrezioni indicano un potenziale lancio di Threads dalle nostre parti nel mese di dicembre 2023, che d'altronde inizierà poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Che l'annuncio di Mosseri rappresenti un indizio in merito a un effettivo imminente lancio? Staremo a vedere.