Threads sta arrivando in Italia: ecco la data, Meta pronta al grande lancio

Sono di fine novembre 2023 le voci su un possibile approdo di Threads in Europa in seguito all'ampliamento del supporto keyword search a più linque. A parlare era stato lo stesso Adam Mosseri, che però non si era sbottonato più di tanto.

Tuttavia, in queste ore sul portale ufficiale di Threads in Italia è apparso un conto alla rovescia che, alla data del 9 dicembre 2023, indica 5 giorni rimanenti. La data dell'azzeramento del Timer sarà dunque quella del 14 dicembre 2023 a mezzogiorno: che si tratti del lancio ufficiale della piattaforma di microblogging anche nel Vecchio Continente?

Allo stato attuale non possiamo ancora mettere la mano sul fuoco, ma gli indizi puntano tutti in quella direzione. Di fatto, il social testuale di Meta si è fatto attendere anche troppo dalle nostre parti, nonostante inizialmente fosse perfettamente consultabile. Al boom iniziale di Threads, infatti, hanno contribuito sicuramente anche gli utenti europei, rimasti poi a bocca asciutta dopo averlo solo "assaporato" durante la sua prima settimana di vita.

Che sia finalmente la volta buona? In effetti, non sono in pochi gli utenti che attendono da tempo il rivale di Twitter-X, profondamente mutato dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk, sia nel funzionamento che nei toni.