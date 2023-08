Threads, si avvicina il lancio in Italia? La comunicazione ufficiale

Se da una parte Threads si prepara a evolversi tramite ricerca e web, la piattaforma social lanciata in estate dal Gruppo Meta deve ancora risolvere un nodo cruciale per la sua sopravvivenza: il rispetto della regolamentazione europea per sbarcare nel Vecchio Continente.

Purtroppo, a distanza di una manciata di giorni dal primissimo rollout dell'applicazione per Android e iOS, infatti, il gruppo fu costretto a chiudere il servizio nei Paesi dell'Unione Europea e ad oggi non avevamo notizie in merito a un suo possibile ritorno alla piena operatività. Finora, appunto.

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2023, sulla sua piattaforma sorella, vale a dire Instagram, è apparsa agli utenti italiani una nuova notifica, che preannuncia la disponibilità di Threads senza però specificare data o periodo. Tuttavia, tramite questa notifica (peraltro in lingua italiana) che mette nero su bianco la sussistenza di un progetto per l'arrivo anche dalle nostre parti in via ufficiale, sarà possibile impostare un promemoria per ricevere una notifica quando l'app di Threads diventerà completamente funzionante anche in Europa.

Nel frattempo, ricordiamo che l'app ha subito un discreto contraccolpo, in parte causato anche dall'abbandono da parte degli utenti europei, e attualmente Threads conta meno della metà dei 100 milioni di utenti registrati dal record di iscrizioni della prima settimana di vita del social.