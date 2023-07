Threads, è boom di iscritti: 10 milioni di utenti in 7 ore. È la fine di Twitter?

Threads, il nuovo social network di Meta, è già un successo. Mark Zuckerberg infatti ha aggiornato gli utenti sul riscontro che ha ottenuto dalla nuova piattaforma, a poche ore dal post in cui aveva annunciato che Threads ha ottenuto 5 milioni di iscritti.

L’amministratore delegato di Meta, infatti, ha confermato tramite Threads con un post che nel giro di sette ore il sito web ha ottenuto ben 10 milioni di iscrizioni, sebbene sia disponibile ancora solo negli USA e nel Regno Unito. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, però, c’è anche un modo per installare Meta Threads anche in Italia su Android, in attesa del lancio ufficiale.

Nelle scorse ore, Mark Zuckerberg è tornato su Twitter con un meme di Spiderman, che è stato visto da molti come un modo per trollare direttamente sia il social network dell’uccellino che Elon Musk. Proprio il CEO di SpaceX nelle ore precedenti aveva lanciato una frecciatina nemmeno tanto indiretta ad Instagram (a cui Threads è collegato), affermando che sul social network di Zuckerberg la gente si finge felice. Siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane non mancheranno altre punzecchiate di questo tipo, soprattutto se il numero di iscritti a Threads dovesse crescere a tale ritmo.