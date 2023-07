Threads in caduta libera: gli utenti sono sempre meno, ma perché?

Non è certo un mistero che dopo l'entusiasmo iniziale si sia registrato un corposo calo degli utenti su Threads, ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno, con una piattaforma che dal picco vede passare sempre meno utenti per i suoi lidi.

Come riportato dal WSJ, infatti, apparentemente Threads avrebbe perso il 70% degli utenti attivi giornalmente a partire dal picco, per un totale che oggi si aggirerebbe intorno ai 13 milioni.

Di pari passo starebbe diminuendo drasticamente anche il tempo speso nell'applicazione, passato da un picco di 19 minuti agli attuali 4 minuti.

Nel frattempo, spiega The Verge, Twitter non sembra particolarmente impensierita da questa situazione, continuando a mantenere i suoi numeri ben saldi, tra 200 milioni di utenti e 30 minuti di tempo in-app.

Purtroppo, le ragioni di questo calo sono molteplici e sono da ricercare sia nelle feature che tardano ad arrivare che nel blocco di Threads in Europa, che ha portato non solo a un totale abbandono della piattaforma da parte degli utenti del Vecchio Continente, ma anche un forte calo di traffico che potrebbe aver contribuito a rendere semplicemente meno dinamici i thread attivi sull'app.

Al contempo, un ruolo cruciale per gli utenti che invece possono utilizzare Threads potrebbe averlo avuto la sua immaturità, con la mancanza di feature basilari come gli hashtag, la ricerca con filtri e un feed con i soli profili seguiti.

Terzo, ma non meno importante, il fattore novità per chi è stato trascinato su Threads da Instagram è finito ed era solo questione di tempo prima che molti degli iscritti mutuati dall'altra piattaforma di Meta abbandonassero la nave.