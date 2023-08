Threads corre ai ripari: in arrivo la versione web per sfidare X di Musk

Il crollo degli utenti attivi in Threads sta spingendo Meta a prendere provvedimenti per rinnovare la sfida a X di Elon Musk ed evitare che la nuova piattaforma di solo testo finisca rapidamente nel dimenticatoio. In attesa di scoprire se e quando arriverà in Italia, giunge un’interessante informazione.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la versione web di Threads dovrebbe arrivare questa settimana, per consentire agli utenti di accedere ai post anche senza applicazione. Anche in passato il CEO di Instagram Adam Mosseri ne aveva parlato ed in una serie di Q&A aveva spiegato che una web app di Threads è vicina. La speranza di Meta è che questa estensione porti ad un aumento dell’adozione del social network da parte degli utenti, ed aumenti soprattutto le opportunità di monetizzazione a lungo termine.

Un’app web di Threads infatti potrebbe offrire a Meta la possibilità di raccogliere più dati per offrire - ad esempio - pubblicità più precise. Sulle piattaforme mobile, principalmente su iOS, infatti è possibile attivare il blocco del tracciamento che è stato al centro anche di polemiche tra Apple e la stessa Meta. Occorre però sottolineare che almeno al momento Threads non ha alcuna pubblicità ma è improbabile che la situazione resti questa all’infinito.