Threads, entusiasmo finito? L'attività sul 'Twitter' di Meta inizia a calare

Nonostante gli entusiasmanti risultati della prima settimana, con Threads che ha avuto più download di Pokemon Go, il nuovo social di Meta starebbe affrontando la sua prima vera fase di stallo. È l'inizio della fine o solo un calo fisiologico di entusiasmo?

A rivelarlo sono i numero di un rapporto redatto da Sensor Tower, secondo cui negli ultimi sei giorni il tempo trascorso dagli utenti sulla nuova app del colosso social guidato da Mark Zuckerberg sarebbe in lento ma inesorabile declino, a differenza degli altri social del gruppo e dell'avversario Twitter, tutto sommato stabili nel corso del tempo.

Le ragioni di questo calo sono sicuramente molteplici. Si parte da un calo di entusiasmo del tutto naturale e prevedibile, dovuto al fatto che gli utenti registrati provenivano da Instagram e possiamo ipotizzare che un buon numero neanche sapesse cosa aspettarsi dall'altra parte.

Un tasso di abbandono dopo la novità è più che naturale in questi casi e a maggior ragione se guardiamo i numeri record di Threads, che ha sfondato quota 100 milioni di utenti in meno di una settimana, battendo persino il fenomeno ChatGPT, che sembrava impareggiabile.

Un secondo aspetto, decisamente non trascurabile, riguarda gli utenti europei che si sono visti disabilitare in parte le funzionalità. Questo fattore, in particolare, non incide solo sul numero di utenti ma anche sulle ore a schermo, poiché il taglio all'Europa è avvenuto in maniera "coatta", coinvolgendo sia neofiti di microblogging che appassionati della piattaforma in egual misura.

Insomma, non lasciamoci ingannare dai numeri, sia in positivo che in negativo: la strada per Threads è ancora molto lunga e non è detto che non affronterà mai periodi di crisi.