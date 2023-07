Threads inarrestabile: Zuckerberg festeggia 70 milioni di utenti

C'è poco da fare: Threads è l'app del momento e Meta sembra aver scelto un timing pressoché perfetto per il lancio della sua nuova creatura, sfruttando il periodo "no" del competitor diretto Twitter, che sotto l'egida di Elon Musk sta conoscendo un momento particolarmente complesso.

Tornando sulla fiammante piattaforma di microblogging di Meta, nell'ormai tradizionale aggiornamento quotidiano sulla conta dei nuovi iscritti, Mark Zuckerberg (su Threads con username "zuck") ha annunciato che nella mattinata del terzo giorno i nuovi iscritti hanno superato la bellezza di settanta milioni.

Il traguardo dei 100 milioni sembra ormai vicinissimo, con volumi di traffico da capogiro. Secondo l'editor di The Verge Alex Heath, infatti, con i dati aggiornati al solo secondo giorno si contavano 95 milioni di nuovi thread e 190 milioni di like (all'epoca dei fatti, gli iscritti avevano appena superato i 30 milioni).

La longevità di Threads è ancora assolutamente un mistero, ma a giudicare dal numero di utenti, dall'attività e dal numero di brand, giornalisti e personaggi pubblici già approdati sulla piattaforma, il suo futuro sembra già garantito, senza considerare che in Italia si può installare Threads solo tramite APK, poiché ufficialmente non ancora lanciata in Europa.

Ma adesso tocca a voi: vi siete già iscritti al nuovo social network di Zuckerberg e soci? Fatecelo sapere nei commenti!