Threads, inizia l'evoluzione: il social di Meta pronto ai messaggi privati

Mentre Threads viene bloccato in Europa, con tanto di conferma ufficiale da parte di Meta, e in attesa di novità sul suo arrivo ufficiale nel Vecchio Continente e in particolare in Italia, si torna a parlare della nuova piattaforma social e delle sue funzionalità in dirittura d'arrivo.

Non è un mistero, infatti, che si tratti di un sistema di microblogging a dir poco spartano ed essenziale, in cui è possibile creare o seguire thread creati da altri, rilanciarli sul proprio profilo e taggare altre persone per chiamarle nella conversazione. Attualmente, dunque, siamo di fronte a un sistema primordiale di tweet, ma il capo di Instagram, Adam Mosseri, non ha mai nascosto la sua volontà e quella di tutto il team di far evolvere l'app, seppur in maniera ragionata e senza alcuna fretta.

In tal senso, tra le richieste del pubblico ci sono sicuramente gli hashtag, il feed filtrato per profili seguiti e le conversazioni private, l'equivalente dei Direct su Instagram, insomma.

Un'interessante indiscrezione delle ultime ore pone l'accento proprio su quest'ultima funzionalità, il cui arrivo su Thread potrebbe essere, se non imminente, perlomeno molto vicino. A rivelarlo è rapporto di Business Insider (dietro paywall, poi rilanciato da altri media e da Matt Navarra in un tweet), secondo cui tra le novità in cima alla lista ci sarebbero proprio Direct Messaging, una ricerca migliorata e suggerimenti sulla base dei trend del momento.

Curiosamente, però, i DM erano tra i grandi esclusi dello stesso Mosseri, perciò si tratta di una vera e propria sorpresa per gli utenti.

Nel frattempo, ricordiamo il pessimo periodo per la piattaforma concorrente, con lo stesso Musk che ha ammesso il crollo delle entrate pubblicitarie per Twitter.