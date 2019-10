Threads da Instagram disponibile in Italia: parte la sfida a Snapchat

I Direct di Instagram sono ormai utilizzati per comunicare con molte persone. Spesso gli utenti si ritrovano con innumerevoli chat riguardanti persone che non sono realmente vicine alla loro vita. Per questo motivo, l'azienda di Mark Zuckerberg ha lanciato Threads da Instagram, un'applicazione che consente di comunicare con gli amici più stretti.

Questo avviene in modo molto veloce e soprattutto attraverso la fotocamera del proprio dispositivo, un po' come accade su Snapchat. Secondo molti, infatti, questa novità è pensata proprio per dare del filo da torcere all'applicazione rivale.

In una nota, l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg scrive: "Negli ultimi anni, abbiamo introdotto diversi nuovi modi per condividere immagini e video su Instagram e darti la possibilità di connetterti con le persone a cui tieni - dalla condivisione di momenti quotidiani tramite le Storie ai messaggi visivi attraverso i Direct. Tuttavia, potresti avere la necessità di rimanere più connesso con la tua cerchia di amici più stretta, in modo da poter comunicare cosa stai facendo e come ti senti attraverso foto e video. Ecco perché abbiamo creato Thread, un nuovo modo di inviare messaggi agli amici più cari in uno spazio privato dedicato.

Threads è un'app standalone progettata pensando alla privacy, alla velocità e alle tue connessioni più strette. Puoi condividere foto, video, messaggi, storie e altro con i tuoi amici più 'intimi' di Instagram. Hai il controllo di chi può contattarti su Threads e puoi personalizzare l'esperienza intorno alle persone che contano di più".

L'applicazione è già scaricabile gratuitamente anche in Italia tramite il Play Store e l'App Store. Per maggiori dettagli su Threads da Instagram, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale (in inglese).