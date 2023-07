Threads introduce il feed in ordine cronologico sfidando Twitter

Certo, si inizia già a discutere di un calo di utenti per Threads, ma questo non significa che il nuovo social di Zuckerberg e soci non sia più al centro dei riflettori. Al netto del fatto che deve ancora arrivare un lancio ufficiale in Europa, le novità non mancano di certo. A tal proposito, ora c'è anche un feed in ordine cronologico.

Mentre Twitter diventa X, insomma, dall'altra parte il team di Mark Zuckerberg sta continuando a rilasciare nuove funzionalità. È infatti proprio da un suo post di Threads pubblicato nella giornata del 25 luglio 2023 che arriva la conferma del lancio della scheda "Following". In parole povere, come si evince dal nome, quest'ultima mette in evidenza quanto pubblicato unicamente dalle persone che si seguono sul social.

C'è insomma di mezzo un "controllo minore" da parte dell'algoritmo, dato che nella scheda, attualmente in fase di rollout, si utilizza l'ordine cronologico per decretare il posizionamento dei post. Inoltre, dato che si fa riferimento unicamente ad account che l'utente ha deciso di seguire di sua spontanea volontà, capite bene che si tratta di un nuovo metodo per interagire su Threads.

Immancabilmente si è già iniziato a discutere in merito al fatto che la novità rappresenti una sfida ulteriore lanciata verso Twitter, visto che il feed in ordine cronologico può consentire di fatto di rimanere aggiornati in tempo reale su quanto sta avvenendo nel mondo. Per il resto, al netto dell'arrivo anche di una funzione di traduzione, risulta interessante notare come Adam Mosseri, capo di Instagram, avesse già fatto riferimento all'arrivo della feature mediante un precedente post su Threads (in cui, tra l'altro, "rispondeva" per certi versi a Musk).