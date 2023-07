Threads fa il pieno di iscrizioni: 5 milioni di utenti nelle prime quattro ore!

Il nuovo social network di Meta, Threads ha subito fatto il pieno di iscrizioni. Sebbene ancora non sia disponibile in Europa, a causa di alcune questioni legate al trattamento dei dati personali, il CEO Mark Zuckerberg può essere soddisfatto del primo riscontro.

Con un post pubblicato su Threads, Zuckerberg ha infatti annunciato che nelle prime quattro ore la piattaforma ha superato quota 5 milioni di iscrizioni, ad un ritmo in crescita costante che lo stesso numero uno del colosso dei social network ha diffuso tramite il proprio profilo, che conta già 451mila follower.

Difficile dire al momento quanto utenti lo utilizzeranno con costanza e quanti si siano iscritti solo per pura curiosità. È innegabile però che questo può essere visto come un campanello d’allarme importante per quello che è il principale concorrente di Threads, quel Twitter di Elon Musk che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di se per i nuovi limiti imposti dall’ex CEO alla visualizzazione dei tweet.

Proprio nella giornata di ieri, Twitter ha giustificato i limiti adducendoli a necessità legate alla sicurezza della piattaforma e degli utenti. Con un post pubblicato sul blog ufficiale, infatti, la società ha affermato che con queste decisioni vuole bloccare lo scraping.

Nessuna informazione, almeno al momento, sull'eventuale lancio di Threads in Italia.