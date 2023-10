Threads, il lancio in Italia si avvicina? Arriva la localizzazione in italiano

Il lancio di Threads in Italia potrebbe essere questione di giorni, o addirittura di ore, almeno a giudicare dagli indizi che ha disseminato la stessa Meta sulle proprie piattaforme.

Collegandoci ad Instagram web da browser infatti abbiamo notato alcune novità che lasciano pochi spazi ai dubbi: l’arrivo del rivale di X di Mark Zuckerberg nel nostro paese potrebbe essere ormai vicino, per la contentezza di coloro che lo attendono con impazienza sin dal lancio.

Gli indizi che ci portano a questa conclusione - che almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia ancora non ha ricevuto conferme ufficiali da parte di Meta - sono diversi.

Innanzitutto, nella homepage di Instagram web, in basso a sinistra, è stata aggiunta l’icona con il logo di Threads che fino a qualche ora fa non era presente.

Ma non è tutto, perchè cliccando su di essa si viene reindirizzati ad una pagina, completamente localizzata in italiano, che invita a collegare l’account Instagram a Threads per effettuare il login. Qui però finisce tutto, perchè nel momento in cui abbiamo provato ad inquadrare il QR Code con il nostro iPhone, abbiamo ricevuto come risposta un messaggio d’errore che ci informa che l’applicazione non è disponibile nel nostro paese.

Tuttavia, spulciando il Play Store di Android abbiamo notato che - a differenza di quanto avviene sull’App Store di iOS - la descrizione è completamente tradotta in italiano. Se tre indizi fanno una prova, l’arrivo di Threads in Italia è ormai vicino. Che sia un tentativo di Threads di fare fronte al crollo degli utenti attivi?