Threads, Meta fa la corte a aziende e content creator: sponsorizzazioni in arrivo?

Mentre ancora attendiamo che Meta Threads arrivi in Europa, uno scoop della nota testata americana Axios svela che i tool per contenuti brandizzati di Instagram potrebbero presto fare il loro debutto anche su Threads, attirando tantissimi content creator e utenti "business" sulla piattaforma testuale di Mark Zuckerberg e soci.

Secondo Axios, gli strumenti per i contenuti brandizzati di Instagram verranno semplicemente riutilizzati anche su Threads, perciò funzioneranno essenzialmente allo stesso modo, permettendo a chi già utilizza Instagram per lavoro di fare lo stesso con il nuovo social di Meta. In più, se davvero i tool non cambieranno di una virgola, la realizzazione di promozioni e collaborazioni su Threads dovrebbe essere semplicissima e immediata, favorendo lo sbarco di tantissimi contenuti in partnership sulla piattaforma nel giro di pochissimo tempo.

Una mossa simile potrebbe convincere molti creators a trasferirsi su Threads da Instagram, oppure ad iniziare a postare anche sul nuovo social di Meta oltre che su Instagram e (eventualmente) su Facebook. Similmente, anche le aziende potrebbero iniziare a considerare Threads una piattaforma "interessante" verso cui migrare, grazie alle possibilità di auto-promozione che delle regole sicure per i contenuti brandizzati potrebbero garantire.

In generale, l'approvazione di un regolamento per i contenuti brandizzati e sponsorizzati su Threads passerebbe per il semplice adattamento dei termini e delle condizioni di Instagram alla nuova piattaforma, con tanto di etichetta "partnership a pagamento" importata da un social all'altro. Come su Instagram, i programmi di sponsorizzazione saranno accessibili solo ad alcuni brand, e non ad altri.

Questi contenuti sponsorizzati potrebbero sostituire le pubblicità su Threads, almeno nel breve periodo: Axios, infatti, riporta che il social testuale di Menlo Park non integrerà le pubblicità finché la sua base di utenti non "arriverà a massa critica". Al contempo, pare che Threads non cercherà di spingere sui contenuti informativi e politici, che dunque potrebbero restare prerogativa di altri social (come Twitter).