Threads, Meta già al lavoro sulla versione 2.0: tante novità in arrivo per l'anti-Twitter

Mentre Threads continua a macinare numeri da record, Meta è già al lavoro sulla prima evoluzione del social network dei record. A spiegarlo è stato l’amministratore delegato di Instagram, Adam Mosseri, in risposta alle richieste degli utenti che stesso su Threads chiedevano alcune funzionalità.

In particolare, Mosseri ha affermato che nella lista di cose su cui stanno lavorando gli ingegneri c’è un feed in grado di mostrare solo i post degli account che si segue. La risposta è arrivata alla richiesta giunta dallo youtuber Marques Brownlee, che aveva chiesto la feature. Alla discussione si è aggiunto anche il CEO Mark Zuckerberg, che ha pubblicato l’emoji con il pollice in su alla richiesta di Brownlee.

Tra le altre altre novità in arrivo figura anche la possibilità di modificare i post, che Instagram supporta da tempo così come Facebook, ma anche un’opzione per tradurre i post in lingue diverse ed un sistema in grado di consentire lo switch da un account Thread all’altro.

Insomma, nonostante l’importante riscontro ottenuto da Threads, la sensazione è che siamo di fronte ancora ad una versione piuttosto acerba del social network, che verrà migliorata con il passare delle settimane.

Nel frattempo, nella notte è arrivata la notizia che Twitter vorrebbe citare in giudizio Meta per Threads: alla base delle accuse ci sarebbe il presunto sfruttamento di ex dipendenti dell’uccellino blu per realizzare la piattaforma.