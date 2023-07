Threads non funziona più in Italia: si moltiplicano le segnalazioni

Nelle ore successive al lancio del nuovo social network di Meta, su queste pagine abbiamo spiegato come accedere a Threads in Italia attraverso i file APK. Tuttavia, nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che non riescono più ad accedere alla piattaforma dal nostro paese.

Nella fattispecie, come mostriamo nello screenshot presente in calce acquisito da un nostro smartphone Android, quando proviamo a connetterci riceviamo il generico messaggio d’errore “spiacenti, si è verificato un errore, riprova”.

Il feed sembra funzionare senza troppi problemi, mentre alcune funzionalità (come le notifiche ed i profili) mostrano il messaggio d’errore in questione.

Non è chiaro se si tratti di un disservizio momentaneo oppure se effettivamente Meta stia limitando (o bloccando) l’accesso a Threads dall’Unione Europea, visto che il social non è stato lanciato in via ufficiale ed è accessibile solo attraverso metodi di terze parti. Sembrerebbe che gli stessi problemi si verifichino anche attivando una VPN, però.

Threads ancora non è arrivato in Europa ed Italia per ragioni legate al trattamento dei dati degli utenti: essendo strettamente collegato ad Instagram, infatti, l’UE potrebbe non dare il via libera al suo debutto. Alla luce del riscontro ottenuto negli USA, però, è facile intuire che a stretto giro Meta trovi una soluzioni e porti la sua nuova piattaforma di solo testo anche nel nostro paese.