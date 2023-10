Threads non ha alcuna intenzione di sostituire Twitter per le notizie

Mentre gli utenti italiani sono ancora in attesa dell'app dopo la localizzazione in italiano di Threads, la compagnia è tornata a parlare del ruolo di questa piattaforma social nell'attuale mercato.

A prendere la parola, ancora una volta, è stato Adam Mosseri, spiegando come Threads non abbia alcuna intenzione di competere con Twitter/X nella condivisione di notizie e, quindi, come punto di riferimento per l'informazione in salsa social.

Il capo di Instagram ha negato questa possibilità, puntualizzando però che Meta "non è contro le news. Le notizie sono ovviamente già su Threads. Le persone possono condividere le news; possono seguire account che condividono news. E noi questo non lo ostacoleremo. Tuttavia, non amplificheremo le notizie sulla piattaforma: farlo sarebbe troppo rischioso in virtù della giovinezza della piattaforma, per la posta in gioco".

Insomma, chi ha la possibilità di scorrere il feed di Threads sa perfettamente che non esiste alcun limite o blocco alla condivisione e fruizione di notizie, ma non sarà certo una priorità di Meta promuovere questo tipo di utilizzo del suo nuovo social, soprattutto per via dei trascorsi della compagnia proprio in tema di regolamentazione delle notizie su Facebook.

Nel frattempo, ricordiamo che è arrivata la web app di Threads per gli utenti desktop, ma purtroppo anche questa risulta ancora limitata nell'utilizzo in Europa.