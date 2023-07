Threads non vuole rimpiazzare Twitter, parola del capo Mosseri

Dopo i festeggiamenti relativi ai 70 milioni di utenti raggiunti da Threads (sì, è tutto avvenuto in poche ore e a questo punto il record dei 100 milioni di utenti attivi in due mesi di ChatGPT inizia a "barcollare"), è già giunto il momento di tornare sul social di Zuckerberg. Infatti, il capo di Instagram ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Più precisamente, Adam Mosseri, head of Instagram (ricordiamo che Threads è legato a quest'ultimo, tanto che per eseguire il login serve questo tipo di account), ha affermato che l'obiettivo del nuovo social non è quello di rimpiazzare Twitter. Le dichiarazioni sono arrivate, ovviamente, nel contesto di alcuni post su Threads, durante una conversazione con Alex Heath di The Verge.

In uno di questi post si legge: "l'obiettivo è creare una piazza pubblica per le community su Instagram che non hanno mai veramente abbracciato Twitter e per le community su Twitter (e altre piattaforme) che sono interessate a un luogo meno arrabbiato per le conversazioni, ma non si va a rimpiazzare tutto Twitter".

Per il resto, come fatto notare anche da The Verge, Mosseri ha proseguito il discorso spiegando di non voler incoraggiare contenuti "verticali" relativi a politica e "notizie difficili". Chiaramente questi saranno accettati su Threads, ma secondo il capo di Instagram un social di questo tipo non dovrebbe promuovere troppa "negatività" (considerando anche i "rischi relativi all'integrità").

Nel frattempo, come riportato anche da Engadget, continuano ad arrivare novità per il social network appena lanciato. Infatti, è stato dato il via a un programma beta di Threads per Android, che consente agli utenti che decidono di aderirvi di accedere in anteprima alle nuove funzionalità relative all'applicazione. Gli utenti iOS devono invece attendere per ora, così come bisogna aspettare per vedere Threads sbarcare a livello ufficiale nel nostro Paese.