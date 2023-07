Threads, nuove conferme: utenti attivi dimezzati dopo il boom iniziale

Nella serata di ieri su queste pagine abbiamo riportato le prime indicazioni sul calo di traffico su Threads di Instagram. Ebbene, oggi sempre dal web giunge un’altra analisi che non fa che confermare i rumor: non sappiamo ovviamente se si tratti di un crollo dell’entusiasmo oppure se di una correzione fisiologica dopo il boom iniziale.

Secondo una nuova analisi pubblicata da SimilarWeb, nel suo giorno migliore (il 7 Luglio 2023), Threads contava più di 49 milioni di utenti attivi su Android a livello mondiale. Esattamente sette giorni dopo, il 14 Luglio 2023, tale dato era già che dimezzato e sceso a 23,6 milioni.

Se un ruolo potrebbe averlo avuto anche il blocco di Threads in Europa ed Italia, però, i dati suggeriscono che anche negli USA l’entusiasmo sia calato. Gli utenti americani infatti hanno interagito meno con l’applicazione: si è passati dal picco di 21 minuti del 7 Luglio a soli 6 minuti il 14 Luglio.

Nelle prime 48 ore in cui è stato lanciato Threads, il traffico web verso Twitter è diminuito del 5% rispetto alla settimana precedente, salvo poi tornare in linea con quello precedente ma comunque in calo dell’11% su base annua.

La società di analisi ha sottolineato che la maggior parte della sua ricerca si basa sull'utilizzo di Threads su Android a causa della facilità con cui può essere monitorato rispetto a iOS.