Threads permetterà di eliminare l'account senza perdere il profilo Instagram

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato delle restrizioni imposte da Meta all’eliminazione del profilo Threads. La scelta, che prevede di cancellare l’account Instagram per eliminare quello del nuovo social network, ha fatto discutere in molti ma a quanto pare la compagnia è pronta a metterci una pezza.

L’amministratore delegato Adam Mosseri, che ha parlato delle novità in arrivo su Threads, in risposta ad un utente ha affermato che Meta sta lavorando ad una soluzione per ovviare a questo fastidioso problema.

“Ho ricevuto alcune domande sull’eliminazione del tuo account” ha esordito in un post Mosseri, il quale ha chiarito che “puoi disattivare il tuo account Threads, che nasconde il tuo profilo ed i contenuti pubblicati su Threads, puoi impostare il tuo profilo su privato e puoi eliminare singoli post di thread, il tutto senza eliminare il tuo account Instagram”.

Il CEO ha voluto rivendicare come Threads sia fortemente basato su Instagram, quindi al momento è solo un account. Tuttavia, “stiamo cercando un modo per eliminare il tuo account Threads separatamente”.

Insomma, in futuro Threads ed Instagram potrebbero essere si collegati, ma al contempo anche scollegati.

Nel frattempo, le ultime indicazioni giunte dal social network parlano di 30 milioni di iscritti a Threads in 24 ore. Il riscontro insomma è stato davvero importante.