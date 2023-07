Threads meglio di Pokémon Go: 150 milioni di download su iOS ed Android in 7 giorni!

Ancora record per il nuovo social network di Meta, Threads. Come suggerisce un nuovo rapporto pubblicato da DataAi, l’applicazione della piattaforma di Mark Zuckerberg ha superato 150 milioni di download su iOS ed Android nei primi sette giorni dal lancio.

Come evidenziato dalla stessa ricerca, l’applicazione ha raggiunto il traguardo 5,5 volte più rapidamente rispetto alla seconda app della classica, Pokémon Go che ha raggiunto lo stesso traguardo in 33 giorni, e Call of Duty: Mobile che ha impiegato 106 giorni.

La società di analisi osserva che Threads ha raggiunto quota 93 milioni di utenti attivi a livello globale durante la prima settimana di disponibilità, mentre il numero di utenti attivi settimanali dell’app di social media ha raggiunto circa un quinto del suo rivale Twitter a livello mondiale.

Di diverso avviso Similarweb e Sensor Tower, i quali suggeriscono che l’user engagement dell’app è diminuito dal suo lancio ufficiale all’inizio del mese.

Nel frattempo, nel weekend Meta ha bloccato Threads in UE dopo che molti utenti erano riusciti a trovare un modo per aggirare il blocco. Meta comunque ha fatto sapere che il mercato europeo continua ad essere molto importante, lasciando presagire un possibile (e probabile) debutto futuro del social network anche in UE e nel nostro paese. A quanto pare alla base di questo blocco ci sarebbe il DMA approvato dall’UE.