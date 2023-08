Threads si prepara a una grande evoluzione, tra versione web e ricerca

Il calo di utenti attivi su Threads non sembra spaventare i piani alti di Meta, che si preparano alla più grande evoluzione finora per la piattaforma di microblogging proprietaria.

Ad annunciare le due novità più succose è stato lo stesso Mark Zuckerberg, il quale si è lasciato sfuggire che "nelle prossime settimane" saranno implementate su Threads delle funzioni utili quanto essenziali come la ricerca avanzata e una prima interfaccia web per il social, in modo da potervi accedere anche senza applicazione per dispositivi mobili.

Prima di Zuck, a esprimersi sull'argomento era già stato Adam Mosseri, capo di Instagram, il quale aveva ribadito l'interesse del gruppo per un'offerta di accesso web alla piattaforma. Quanto alla ricerca avanzata, si parla di una possibile implementazione di possibilità di ricerca specifiche per parole o post.

Purtroppo, come fanno notare puntualmente anche i ragazzi di 9to5Mac, non sembrano esserci novità all'orizzonte per quel che riguarda la possibile pubblicazione di un'app disegnata per Mac o per iPad. Quanto all'Europa, allo stesso modo, tutto tace dopo il blocco di Threads anche in Italia e in tutto il Vecchio Continente per ragioni da ricercare principalmente nel tentativo di Meta di aderire alle regolamentazioni europee in tema di privacy e trattamento dei dati personali.