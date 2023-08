Threads si rinnova e aggiunge una nuova, utile funzione per la cronologia

Subito dopo il lancio dell'app Threads By Instagram da parte di Zuckerberg e soci, è apparso chiaro come si trattasse di una piattaforma di microblogging ridotta ai minimi termini, pensata per competere con Twitter, estremizzando però maggiormente il concetto di semplicità.

Se di primo acchito questa semplicità e la ventata d'aria fresca generata dalla proposta hanno portato alla bellezza di 100 milioni di iscrizioni su Threads in meno di una settimana, record assoluto per un prodotto di questo tipo, con il tempo iniziano a venir fuori le sue limitazioni.

Meta ha già dichiarato di essere al lavoro per introdurre interfaccia web e ricerca avanzata su Threads, ma non sono gli unici assi nella manica della compagnia, che ha iniziato a distribuire una nuova versione dell'app in cui è presente, finalmente, anche una cronologia dei propri like. In questo modo, gli utenti potranno ripercorrere la propria esperienza sulla nuova app social per riuscire a ripescare vecchi post in uno schiocco di dita.

La nuova feature, per chi si trova in Paesi in cui Threads è già operativo, si trova nella tab relativa al proprio profilo, voce Settings e poi Your Likes. Chiaramente, il servizio non è ancora attivo in Italia e non sappiamo quale possa essere la timeline al momento, ma la traduzione dovrebbe essere grossomodo "I tuoi Mi Piace".