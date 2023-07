Threads, il nuovo social di Facebook, non sarà lanciato in Italia domani

È atteso per domani il lancio del nuovo social network di Meta, Threads, e con il passare delle ore emergono sempre più indiscrezioni ed indicazioni sulla piattaforma di solo testo che il colosso di Mark Zuckerberg vuole lanciare per mettersi in concorrenza con Twitter.

Secondo quanto trapelato, almeno inizialmente la piattaforma non sarà disponibile in Unione Europea ma solo negli USA e nel Regno Unito. La notizia è stata riportata dall’Independent, secondo cui la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati avrebbe affermato che Threads non arriverà nell’UE domani 6 Luglio 2023, nonostante l’applicazione fosse stata intravista anche sull’App Store italiano.

Alla base di questa scelta non ci sarebbe una bocciatura da parte del DPC, ma il fatto che Meta almeno al momento non avrebbe nemmeno presentato domanda per portare il social in Europa per evitare di finire nei guai con le autorità di regolamentazione. Probabilmente, prima di procedere con il debutto in UE Meta vuole accertarsi che sia conforme alle leggi sulla privacy del Vecchio Continente.

Il problema principale potrebbe essere rappresentato dalla gestione dei dati di Instagram: i due social saranno molto collegati tra loro ed in precedenza il DPC ha impedito a Meta di lanciare gli annunci pubblicitari su Whatsapp che recuperavano i dati da Facebook o dalle conversazioni.