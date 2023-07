Threads supera 100 milioni di iscritti: tutti i numeri da record dell'app di Instagram

Nemmeno il tempo di annunciare l’avvicinarsi di Threads ai 100 milioni di iscritti, che l’applicazione ha già superato tale dato. Il nuovo social network targato Meta infatti ha comunicato che - in meno di una settimana - ha già superato quota 100 milioni di iscritti.

I numeri sono davvero impressionanti non solo per la velocità con cui sono stati raggiunti: per fare un raffronto TikTok per raggiungere tale quota ha impiegato nove mesi, ChatGPT invece due mesi ed Instagram ben 2 anni e mezzo.

Tuttavia, Threads ha evidenziato come gli utenti non si siano solo limitati ad iscriversi all’applicazione. The Verge evidenzia che i post sono stati più d 95 milioni, mentre i like 190 milioni.

A questo punto bisognerà vedere se Threads riuscirà a mantenere l’entusiasmo di questi giorni oppure se nel corso delle settimane scemerà. Occorre anche evidenziare come i 100 milioni di utenti provengano solo da Stati Uniti, Regno Unito e Canada, dal momento che l’applicazione non è ancora approdata nel Vecchio Continente, sebbene in molti abbiano già trovato il modo per accedere a Threads anche dall’Italia.

Il lancio di Threads ha portato ad un’aspra diatriba con Twitter ed Elon Musk, che hanno minacciato di denunciare Meta per lo sviluppo del client.