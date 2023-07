Threads, il 'Twitter di Instagram', sarà lanciato il 6 Luglio 2023 anche in Italia

L’app concorrente a Twitter di Instagram, Threads, di cui si parla sul web da tempo, è pronta per il lancio. Il client infatti è stato intravisto su vari App Store, incluso quello italiano, dove è emerso che il lancio sarebbe in programma per il prossimo 6 Luglio 2023.

Anche nel momento in cui stiamo scrivendo, è possibile effettuare il predownload di Threads, ma direttamente dalla descrizione e dagli screenshot sono emersi i primi dettagli su questo nuovo social network decentralizzato che in precedenza era noto con il nome in codice Project92.

“Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creator preferiti e altri utenti che hanno le tue stesse passioni o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo” si legge nella descrizione.

Threads non sarà direttamente connesso ad Instagram, in quanto app autonoma. Dagli screenshot si vede che gli utenti avranno la possibilità di mettere like, commentare, ripubblicare e condividere post ma chiaramente non sono emersi molti dettagli tecnici. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.