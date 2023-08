Threads, utenti attivi in caduta libera: 80% in meno in un mese

Mentre ancora non si sa nulla del lancio europeo di Threads, il nuovo social network "Twitter-clone" di Meta, arrivano dei dati decisamente poco incoraggianti per la piattaforma. Solo nell'ultimo mese, infatti, pare che il numero di utenti di Threads sia crollato dell'80%: che tonfo!

Il dato viene riportato da SimilarWeb, che spiega che il lancio di Threads è stato enorme, in termini di afflusso di utenti e di nuovi account, rispetto allo standard delle nuove piattaforme social del 2023. Merito del nome di Meta dietro al servizio, ma anche del controverso rebranding di Twitter in X, voluto da Elon Musk proprio mentre la concorrente lanciava il suo social network "di solo testo", per giunta molto simile all'ormai defunto Twitter.

Sfortunatamente, la "luna di miele" post-lancio con l'utenza sarebbe durata ben poco, e ora Threads starebbe perdendo rapidamente utenti attivi. Nello specifico, il giorno in cui si sono registrati più account attivi sulla piattaforma è stato il 7 luglio, con un totale di 49,3 milioni di account loggati in 24 ore, secondo i dati SimilarWeb. La stessa azienda (che si occupa di marketing e analisi sui social) riporta che, il 7 agosto, gli utenti attivi su Threads erano 10,3 milioni, 39 in meno rispetto a soli 30 giorni prima.

Anche negli Stati Uniti, il mercato dove Threads si è imposto con più forza fin dal lancio, i dati sono pessimi: da 2,3 milioni di utenti attivi il 7 luglio si è passati infatti a soli 576.000 utenti loggati nel social il 7 agosto. Si tratta di un tracollo attorno al 75%, molto simile a quello fatto registrare nel resto del mondo.

Per di più, anche la lunghezza media delle sessioni su Threads è colata a picco: in 24 ore, infatti, SimilarWeb calcola che gli utenti trascorressero mediamente 14 minuti su Threads a metà luglio, con un picco massimo di 21 minuti al giorno negli Stati Uniti. Ad agosto, invece, la durata media dello scrolling giornaliero sull'app è di soli 3 minuti.



A confronto, Twitter ha ancora 100 milioni di utenti attivi, con sessioni per un totale di 25 minuti al giorno in media. Nonostante ciò, Meta sta implementando nuove feature in Threads, nella speranza di tornare a guadagnare iscritti, magari sottraendoli proprio a X.