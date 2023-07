Threads: gli utenti sbagliano e mandano al top dell'App Store un'altra app

È risaputo che l'omonimia possa creare qualche grattacapo sul Web. Tuttavia, non esattamente tutti si aspettavano quanto accaduto in seguito al lancio del nuovo social Threads, associato a Instagram. Infatti, un'altra app dallo stesso nome è stata scaricata da un ampio numero di utenti.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, una soluzione alternativa a Slack chiamata Threads ha ottenuto un ampio numero di download tra il 6 luglio e il 12 luglio 2023, ovvero nel periodo iniziale del lancio del social network di Meta. Più precisamente, si fa riferimento a più di 880.000 download dall'App Store in quel periodo, secondo le stime condivise da Data.ai.

Essenzialmente, dunque, un'applicazione in circolazione dal 2019 che in precedenza non stava vedendo poi così tanti download in quel periodo si è ritrovata a raggiungere la 52esima posizione di app più scaricata dall'App Store a livello globale. Pensate che, vista anche la mancanza di un lancio europeo del "vero Threads", l'altra applicazione è persino riuscita a raggiungere la top 10 in diversi Paesi, dall'Italia alla Germania, passando per la Spagna.

C'è poi da dire che, possedendo il dominio threads.com (diverso dal threads.net di Meta), anche il sito Web dell'app ha registrato un aumento significativo delle visite. "Non siamo associati con Instagram", si legge ora in un badge presente sul portale. Per il resto, sul profilo Twitter di Threads (non quello di Meta) sono stati pubblicati persino dei meme relativi alla vicenda. Da notare inoltre come quel meme degli Spider-Man pubblicato da Zuckerberg un po' di tempo fa possa ora assumere un senso differente, diverso da quello voluto originariamente da Zuck.