Mentre Threads vola, gli utenti di ChatGPT calano per la prima volta

Mentre Mark Zuckerberg e soci festeggiano il successo del nuovo social Threads (sì, al momento in cui scriviamo ci si sta avvicinando in modo importante alla soglia dei 100 milioni di utenti), arriva una "frenata" per il mondo dell'intelligenza artificiale. Infatti, la base utenti di ChatGPT è in calo per la prima volta.

A tal proposito, come riportato dal Washington Post, secondo Similarweb il traffico mobile e desktop relativo al portale ufficiale del chatbot è diminuito quasi del 10% a livello globale a giugno 2023. Inoltre, anche i download dell'applicazione per iPhone hanno visto un calo, segno che l'interesse iniziale attorno a questa soluzione di intelligenza artificiale si sta un po' "spegnendo".

Non sono in realtà del tutto chiari i motivi per cui si stia verificando un calo di questo tipo (che risulta comunque importante e avvenuto in rapido tempo), ma dai dati emerge anche che coloro che stanno continuando a utilizzare ChatGPT lo fanno per meno tempo. Insomma, l'effetto "novità iniziale" sembra star svanendo progressivamente, anche se c'è chi associa il tutto al fatto che l'estate possa portare a un minore utilizzo di queste soluzioni (ad esempio, gli studenti universitari potrebbero aver messo "in pausa" l'utilizzo del servizio).

Fonti come Gizmodo iniziano già a fare riferimento a una possibile "bolla che scoppia", ma in realtà va detto che un ridimensionamento può essere quasi "fisiologico". Questo considerando anche l'ampia attenzione attirata dal mondo dell'intelligenza artificiale nel primo periodo, nonché la concorrenza in termini di chatbot che è approdata sul mercato nel corso degli ultimi mesi.

Non si tratta insomma di certo della fine del mondo IA, anzi, ma fa sicuramente sorridere il fatto che questo avvenga mentre Zuckerberg festeggia un altro successo. Vale infatti la pena ricordare che il futuro dell'IA secondo il CEO di Meta è fatto di tante intelligenze artificiali adibite a vari scopi (e non di un chatbot "univoco" come ChatGPT). Chissà a questo punto se Zuck avrà ragione anche sul Metaverso (considerando, ad esempio, il recente approdo di Apple in questo mercato).