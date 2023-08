Threads: web app ufficialmente in fase di rollout, ma ancora niente Italia

Non è passato poi così tanto tempo dalle prime avvisaglie sulla web app di Threads (anzi, tutto è avvenuto nell'arco di poche ore). Tuttavia, è già giunta l'ora di tornare a fare riferimento alla novità relativa al social network di Mark Zuckerberg e soci, visto che di fatto è iniziato il rollout del tutto.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e TechCrunch, nella giornata del 22 agosto 2023 i primi utenti hanno avuto modo di "mettere le mani" sulla web app di Threads. Il lancio ufficiale è arrivato insomma poco dopo le indiscrezioni che davano il servizio in uscita "questa settimana", anticipando un po' i tempi rispetto a quanto previsto.

Gli utenti dei Paesi in cui il social network di Mark Zuckerberg e soci risulta accessibile possono insomma ora usufruire del servizio anche in versione desktop. Un portavoce di Meta ha inoltre già confermato ai microfoni di Gizmodo che nel corso delle prossime settimane verranno rilasciate ulteriori funzionalità. Tuttavia, per ora non ci sono ancora indicazioni in merito al lancio di Threads in Italia, dunque bisogna attendere ulteriori sviluppi da quel punto di vista.

Per il resto, trramite un apposito post su Threads, lo stesso Zuckerberg ha confermato l'avvio del rollout, indicando che ci vorranno alcuni giorni affinché quest'ultimo venga completato.