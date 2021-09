Ecco Thumby: il Game Boy grande quanto un portachiavi basato su Raspberry

Si chiama Thumby e sembra un "classico" portachiavi a forma di Game Boy, ma non è solo così. Negli ultimi giorni infatti molti youtuber anche a livello internazionale hanno dato spazio a questo gadget che è stato definito un "portachiavi giocabile" in quanto programmabile in Python.

La console, se così si può definire, è frutto di un progetto che approderà su Kickstarter il prossimo 28 Settembre 2021 e che mira a lanciarla con cinque giochi in stile retrò.

Basato su Raspberry PI RP2040, Thumby include anche un ingresso microUSB che consente di ricaricarlo e programmarlo, mentre il pannello è OLED con risoluzione di 72x40 pixel.

Il creatore del progetto, ovvero il principal engineer di TinyCircuits, ha spiegato che l'obiettivo principale del progetto era lanciare la più piccola console da gaming mai vista, ma è chiaro che è difficile da raggiungere dal momento che le dimensioni di 29,5x18x8,5mm rendono difficile l'installazione dei giochi.

Nonostante ciò, però, ogni dettaglio è curato nei minimi dettagli: è presente un D-Pad nero ed i pulsanti A-B rossi, con tanto di design simile a quello del "classico" Game Boy. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito web di Thumby: il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 19 Dollari. Potete sostenere il progetto dalla prossima settimana.