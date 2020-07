Thunderbolt 4 è ufficiale: non sarà più esclusiva Intel, ecco i dettagli

Intel ha reso pubblici nuovi dettagli su Thunderbolt 4, la nuova generazione della soluzione di connettività. Per la prima volta in assoluto, Thunderbolt 4 offrirà dock con massimo quattro porte e cavi universali lunghi fino a 2 metri, ma la novità più importante è rappresentata dal fatto che non sarà più esclusiva Intel.

I primi ad integrare il controller Thunderbolt 4 saranno i processori Core Intel di undicesima generazione, anche noti come Tiger Lake.

L'aspetto più interessante è che Thunderbolt 4 condividerà il connettore con l'USB-4 Type-C, come sottolineato da Jason Ziller, il direttore generale di Intel della divisione connettività client, secondo cui “Thunderbolt offre ai consumatori uno standard di connettività all’avanguardia compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, che contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso dei computer e offre una connettività USB-C semplice, potente e affidabile. L'annuncio di Thunderbolt 4 sottolinea come Intel stia portando l'ecosistema PC verso soluzioni di connettività davvero universali".

Thunderbolt 4 offre sempre 40 Gb/s di velocità ed una singola connessione per il passaggio dati, video ed alimentazione. La nuova generazione è, dati alla mano, la più completa tra quelle disponibili, nonchè conforme alla più ampia serie di specifiche standard di settore (USB4, DisplayPort e PCI Express) ed è pienamente compatibile con le precedenti generazioni di prodotti Thunderbolt ed USB.

La società americana ha anche diffuso i requisiti minimi per la certificazione Thunderbolt, che includono

Video: Supporto di due display 4K o un display 8K.

Dati: PCIe a 32 Gbps per velocità di storage fino a 3.000 MB/s.

Supporto di dock con quattro porte Thunderbolt 4.

Ricarica PC su almeno una porta del computer2.

Risveglio del computer al tocco della tastiera o del mouse quando il PC è connesso a un dock Thunderbolt.

Protezione del DMA (accesso diretto alla memoria) basata su Intel VT-d necessaria, per aiutare a prevenire attacchi DMA fisici. Per ulteriori informazioni: Thunderbolt Security Brief.

I primi computer ed accessori con porte Thunderbolt 4 sono previsti sul mercato nel corso dell'anno, compresi i PC portatili sviluppati nell'ambito del programma "Project Athena" di Intel.