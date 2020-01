THX Certified Game Mode ufficiale: calibrazione automatica dei televisori per il gaming

Nel contesto dell'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, THX ha annunciato la Certified Game Mode, una modalità pensata per calibrare automaticamente il televisore dell'utente in modo che quest'ultimo possa usufruire della miglior esperienza di gioco possibile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Globe Newswire, THX descrive la modalità in questo modo: "THX Certified Game Mode offre tempi di risposta rapidi e un'esperienza visiva ottimale, consentendo ai giocatori di vivere le esperienze nel modo in cui sono state progettate dai creatori, con colori ricchi, un contrasto migliorato e una risoluzione 4K HDR. Quando gli utenti selezionano la THX Certified Mode sulla TV, le prestazioni vengono accuratamente calibrate e ottimizzate per offrire un ottimo impatto visivo e far risaltare i dettagli, il tutto mantenendo i tempi di risposta richiesti dai giocatori".

Per il momento, sembra che l'unico produttore a voler adottare la THX Certified Mode sia TCL, ma probabilmente altre aziende potrebbero decidere di implementare questa modalità nel caso abbia successo. TCL dovrebbe introdurre questa modalità sui suoi televisori entro la fine del 2020. I primi modelli con THX Certified Game Mode dovrebbero arrivare in Nord America e al momento non è ancora chiaro quando potremo vedere dei televisori di questo tipo in Europa.