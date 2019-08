THX pubblica su YouTube il nuovo spettacolare video 4K con audio spaziale tridimensionale

THX ha annunciato la pubblicazione del tanto atteso Deep Note Trailer, per commemorare il 35esimo anniversario dalla fondazione dell'azienda. Oltre ad una celebrazione visiva in 4K, il video offre un'esperienza audio più profonda con audio tridimensionale, di cui si può godere in cuffia o negli auricolari.

Il trailer verrà anche distribuito nei cinema di tutto il mondo e consente di godere a pieno del suono surround 7.1 dell'azienda. A ciò si aggiunge quello che è a tutti gli effetti un tour visivo in 4K che mette in evidenza l'esperienza cinema premium THX Ultimate Cinema, con "maggiore luminosità, contrasto, chiarezza e colori brillanti e ricchi".

Il tema "The Audience is Listening" di THX è stato ideato dal pioniere dell'audio digitale Andy Moorer con 20.000 righe di codice, ed è stato aggiornato più volte nel corso degli anni. In questo caso le immagini hanno quasi la stessa importanza dell'audio e sono state create in parte dal guru Andrew Kramer, che ha collaborato su Star Wars: The Force Awakens.

Come dicevamo poco sopra, THX ha anche creato una speciale versione YouTube 4K del trailer, che "offre un'esperienza audio immersiva più profonda con l'audio tridimensionale THX Spatial Audio su cuffie o auricolari". Il filmato è disponibile in apertura.

Tra i televisori che supportano i preset di THX troviamo il Panasonic GZ950, di cui abbiamo parlato di recente in un articolo dedicato.