Tianma: ecco il display all-screen 20:9 con il foro per la camera frontale

Sembra proprio che il prossimo trend in ambito smartphone sarà il display all-screen. Infatti, dopo la conferma dell'esistenza di Lenovo Z5, sono già emersi altri dispositivi con la stessa caratteristica, come Vivo Apex. Inoltre, Tianma, uno dei maggiori produttori di display LCD, ha recentemente mostrato un pannello di questo tipo.

La presentazione è avvenuta durante lo scorso Display Week 2018 di Los Angeles, dove è stato esposto un primo prototipo dello schermo in questione. In particolare, si trattava di uno schermo LTPS da 6,21 pollici con risoluzione FullHD+ (2400x1080 pixel). I bordi sono molto ridotti, con uno spessore di 3 millimetri nella parte inferiore, di 0,6 mm nella parte superiore e di 0,5 mm sui lati. Una particolarità è data dalla presenza del foro per la fotocamera frontale, posto in alto a sinistra.

Si tratta chiaramente solamente di un prototipo, che però potrebbe essere adottato in futuro da diversi smartphone. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito e goderci l'immagine reale che potete vedere qui sotto. La foto originale è del sito cinese NewsMyDrivers.

Che ne pensate? Credete che i display all-screen saranno veramente il prossimo trend in ambito smartphone? Vi piace il prototipo mostrato da Tianma? Fatecelo sapere nei commenti!