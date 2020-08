Tianwen-1, la sonda cinese verso Marte, compie la prima manovra orbitale

La sonda cinese Tianwen, in volo verso il pianeta rosso, ha compiuto la prima manovra orbitale dopo oltre 230 ore di viaggio spaziale. L'obiettivo Marte è sempre più vicino.

L'8 novembre del 2011, la sonda spaziale cinese Yinghuo-1, con obiettivo l'esplorazione marziana, insieme a quella russa Fobos-Grunt il cui scopo era quello di di esplorare la luna del pianeta rosso Fobos, vennero lanciate dal Kazakistan. La missione fu un fallimento in quanto Yinghuo, che avrebbe dovuto orbitare intorno a a Marte per due anni, restò bloccata nell'orbita terrestre.

Un anno dopo le due sonde si disintegrarono sopra l'oceano pacifico.

A distanza di ben 9 anni, l'agenzia spaziale cinese ritenta nell'obiettivo originario e il 23 luglio 2020 spedisce la Tianwen-1 - nome che prende anche la missione - verso Marte. L'operazione di aggiustamento orbitale è avvenuta intorno alle sette del mattino quando il motore si è acceso dando una spinta da 3000N (Newton).

La CSNA (agenzia spaziale cinese) non ha fatto segreto del fatto che la sonda necessiterà di ulteriori manovre durante il viaggio per Marte, il quale durerà circa sei mesi. Tianwen dovrebbe raggiungere il pianeta rosso per il febbraio del 2021 necessitando tuttavia di qualche altro mese per scegliere il miglior sito d'atterraggio, a quel punto basterà lasciarsi attrarre dalla gravità di Marte per toccare il suolo.