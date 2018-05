Ticketmaster: l'obiettivo è sostituire i biglietti col riconoscimento facciale

Proprio nel corso dell'ultimo fine settimana, su queste pagine abbiamo parlato delle misure adottate dal Governo Italiano per combattere il secondary ticketing e scongiurare altri casi come quello lamentato dagli utenti in occasione della vendita dei biglietti per i concerti degli U2 e Coldplay.

Ticketmaster, uno dei circuiti di vendita biglietti più popolari al mondo, che di recente è approdato anche in Italia, ha intenzione di andare oltre e pensionare completamente i biglietti cartacei o elettronici. In America, infatti, la maggior parte dei biglietti vengono salvati sui cellulari per poi effettuare la scansione ai tornelli o all'ingresso delle arene.

Live Nation e Ticketmaster, però, attraverso un investimento in Blink Identify hanno lasciato intendere che in futuro l'accesso ai grandi eventi potrebbe avvenire esclusivamente con il proprio volto, attraverso un sistema di riconoscimento facciale incluso in una serie di fotocamere montate all'esterno degli impianti. In questo modo, sarà possibile concedere l'accesso solo ai possessori di regolare biglietto, anche se questi non guardano direttamente nella telecamera.

In una nota diffusa agli investitori, Live Nation ha sottolineato che "continueremo ad investire in nuove tecnologia per differenziare ulteriormente Ticketmaster da altre compagnie nel mercato della vendita di biglietti". La tecnologia di Blink potrebbe consentire agli utenti di "associare il biglietto digitale al proprio volto, e quindi entrare semplicemente nell'arena".

E' chiaro che i tratta di un progetto a lungo termine però, in quanto implica che tutte le arene ed impianti montino un sofisticato sistema di sorveglianza con telecamere caratterizzate da un sistema di riconoscimento facciale. Al momento non sono nemmeno stati effettuati test, ma il tutto sembra essere molto interessante.