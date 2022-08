Ticketmaster e Ticketone prese d'assalto per i biglietti dei Coldplay: attesa di un'ora!

Sono passati poco più di sei anni da quando è scoppiato il caso secondary ticketing per i concerti dei Coldplay, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine, e le piattaforme di vendita dei ticket per la band di Chris Martin sono state prese d’assalto dai fan in attesa dell’agognato biglietto.

A poche ore dall’annuncio di due nuove date, una a Milano ed una a Napoli che si aggiungono a quelle già svelate in precedenza, è partita la vendita generale dei biglietti per le cinque tappe del tour della band inglese.

Sui social si moltiplicano le lamentele dei fan, che lamentano attese di oltre un’ora per entrare nella pagina che permette di completare l’acquisto. Al momento non sono registrati problemi di nessun tipo nè su Ticketone, tanto meno su Ticketmaster: gli utenti sono stati messi in coda in una pagina d’attesa, contenente tutte le informazioni del caso sull’ingresso. Abbiamo provato ad entrare nell’hub per la data del 25 Giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano e la situazione è quella che mostriamo nello screenshot in calce: oltre 80mila persone in coda e più di un’ora di attesa per effettuare l’acquisto.

Discorso diverso su Ticketone, dove la sala d’attesa mostra il messaggio generico che “a causa dell'elevata domanda, le chiediamo di avere un po' di pazienza. Non appena sarà il suo turno, verrà reindirizzato automaticamente”.