Ticketone chiede ad AGCOM di oscurare Viagogo, StubHub e My Way Ticket

Ticketone ha presentato un esposto all'AGCOM in cui invita l'Autorità ad oscurare i siti che permettono la vendita di biglietti per gli eventi a prezzi maggiorati. Di fatto, si chiede di applicare il decreto ministeriale approvato dal Governo che, almeno in teoria, dovrebbe scoraggiare il fenomeno.

Ad essere finiti sotto l'occhio del principale rivenditore di biglietti del nostro paese sono le piattaforme Viagogo, StubHub e My Way Ticket, che consentono agli utenti di rivendere i ticket, ma che purtroppo spesso sono prese d'assalto dai bagarini che le scelgono per pompare i prezzi ed anche quintuplicare il costo per gli eventi più attesi.

Stefano Lionetti, amministratore delegato di Ticketone, osserva che "abbiamo intensificato nel tempo tutte le misure di prevenzione contro il bagarinaggio online a noi possibili, ma bisogna andare oltre perché il fenomeno non può essere controllato solo attraverso il mercato primario", e sollecita l'AGCOM ad impugnare l'emendamento Battelli ed applicare le sanzioni previste dalla leggi.

L'allarme è importante, ed arriva in un momento strategico visto che siamo a ridosso della nuova stagione di eventi e concerti. TicketOne ha presentato tutta la documentazione necessaria per l'applicazione della legge, con tanto di certificazione di un notaio.

"Prima non ci eravamo mai mossi sul piano legale, i fatti dimostrano che non esistevano i presupposti giuridici per agire, ma ora è stata fatta una buona Legge, tra le più chiare e avanzate in Europa: è tempo di applicarla. Nonostante il fenomeno si sia chiaramente ridotto, esistono ancora tre siti, ben individuabili, che continuano a speculare sulla rivendita di biglietti" continua l'amministratore delegato, che invita AGCOM a prendere "le misure di divieto e le sanzioni previste, se coerentemente e tempestivamente applicate, possano sconfiggere definitivamente il fenomeno. Per questo torneremo dalla politica e dalle istituzioni per chiedere di riaprire un tavolo di discussione che limiti al minimo i disagi per il pubblico e i rischi per il business e porti a una riflessione sulla effettiva necessità di avvio del biglietto nominale prevista per il prossimo mese di luglio".

Dal 1 Luglio è in programma l'entrata in vigore del biglietto nominativo, ma Assomusica avverte che "i costi dei biglietti aumenteranno, cambiare il nome dell’utilizzatore non sarà una procedura veloce e si creeranno più code agli ingressi per i controlli".

Del fenomeno dei bagarini online abbiamo discusso su queste pagine a seguito del caso Coldplay.