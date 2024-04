TicketOne mette in guardia i clienti dal pericolo Credential Stuffing: come difendersi

Dopo che UniCredit ha spiegato come difendersi dalle frodi, un'altra grande realtà sta mettendo in guardia dai frequenti tentativi malevoli legati al mondo della sicurezza informatica. Si tratta di TicketOne, che sta spiegando ai clienti il Credential Stuffing.

Una comunicazione inviata via e-mail nella seconda metà di aprile 2024 spiega, infatti, in cosa consiste questo tipo di attacco informatico. "Viene tentato l'accesso non autorizzato a un account registrato su una piattaforma, mediante le credenziali (nome utente/e-mail e password) di altri account precedentemente rubate su siti Internet e/o acquisiti sul dark web", scrive TicketOne.

Cosa si può fare per proteggersi? L'azienda spiega che risulta di fondamentale importanza evitare di utilizzare le stesse credenziali su più siti Web. In questo modo, l'eventuale fuga di dati che coinvolge un determinato portale non comporta poi una mancata sicurezza anche negli altri contesti.

TicketOne fornisce inoltre dei consigli su come scegliere una password sicura: a tal proposito, sono da evitare i riferimenti personali (l'utilizzo, ad esempio, di nome, cognome e data di nascita). Un'altra importante prevenzione consiste nell'effettuare un cambio di password frequente, anche sul portale TicketOne, sempre evitando di utilizzare credenziali già in uso per altri servizi. Insomma, anche l'azienda di ticketing online è alla prese con comunicazioni riguardanti il mondo della cybersecurity.

Per il resto, potrebbe magari interessarvi consultare la nostra guida su come controllare se le credenziali sono finite nel dark web, basata su un servizio ufficiale di Google.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.