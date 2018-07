Ticketone di nuovo nella bufera: i biglietti per Eminem tornano disponibili

Ticketone di nuovo nella bufera, a ridosso di quello che è a tutti gli effetti uno dei concerti più attesi dell'estate ed in generale degli ultimi anni. Si tratta del concerto di Eminem, in programma sabato 7 a Milano, per la prima volta assoluta in Italia.

Inutile dire che, come spesso accaduto negli scorsi mesi in occasione dei grossi eventi come questo, i biglietti sono rapidamente sold out, scatenando una vera propria corsa ai ticket anche sulle piattaforme di bagarinaggio online, su cui sono comparsi a prezzi anche triplicati rispetto a quelli originali.

Nelle ultime ore, però, molti utenti hanno mostrato tutto il loro disappunto in quanto su Ticketone sarebbero ricomparsi i biglietti per il grande evento di sabato.

Le polemiche sono dettate dal fatto che molte persone, pur di vedere il debutto sui palchi italiani del Rap God, hanno acquistato i biglietti su piattaforme come Viagogo, a prezzi gonfiati.

Ticketone non ha, almeno al momento, diffuso alcun tipo di comunicato sulla vicenda, ma spesso i biglietti vengono rimessi in vendita a seguito di sopralluoghi effettuati sul luogo dell'evento che consentono al rivenditore di aumentare lo spazio a disposizione e quindi mettere in vendita nuovi biglietti. Probabile che anche in questo caso sia successo lo stesso.