Ticwatch Pro 3 LTE al prezzo più basso di sempre su Amazon, 50% in meno

Parallelamente alle offerte su smartwatch Huawei, Amazon Italia sta proponendo anche altri dispositivi indossabili di ultima generazione a prezzi ottimi. Tra questi, spicca in particolar modo lo smartwatch Ticwatch Pro 3 LTE al 50% in meno e al minimo storico, disponibile a tale prezzo per un periodo di tempo non specificato.

L’orologio in questione è stato lanciato ormai due anni fa ma è ancora uno dei migliori modelli in circolazione grazie alla presenza del sistema operativo Wear OS di Google, assieme alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, 1 GB di RAM e 8 GB di archiviazione interna. Non mancano funzionalità avanzate per il fitness, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno e dello stress, ma anche dei livelli di ossigeno nel sangue. Il design in acciaio inossidabile e con schermo AMOLED è poi premium sotto ogni aspetto.

Ticwatch Pro 3 LTE ha un prezzo di listino pari a 359,99 euro ma, da ormai 13 giorni, risulta in vendita a 181,49 euro grazie a un taglio del 50%, ovvero di 178,50 euro. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in 5 mensilità senza interessi secondo piano Amazon. In alternativa, è possibile optare per il pagamento a rate con Cofidis. La consegna a domicilio è gratuita e può avvenire in un giorno, sempre se si risulta abbonati a Prime.

Nella giornata odierna abbiamo poi ripreso Nothing phone (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon.