TicWatch Pro 3 Ultra GPS ufficiale: smartwatch rugged WearOS da 300 Euro

A seguire il lancio dello smartwatch TicWatch Pro X da parte di Mobvoi è la presentazione di TicWatch Pro 3 Ultra GPS nella variante base e in quella con supporto LTE. Vediamo assieme le specifiche tecniche e il prezzo sul mercato italiano, dove già da oggi è disponibile per l’acquisto.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS si propone come dispositivo wearable basato su sistema operativo WearOS di casa Google e chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, esattamente come il predecessore e come il nuovo TicWatch Pro X. La memoria in dotazione è pari a 1 GB di RAM e 8 GB di archiviazione interna, mentre il display è un pannello AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel e protezione Corning Gorilla Glass. Ad assicurare maggiore resistenza è la costruzione in acciaio inossidabile, nylon a elevata resistenza e fibra di vetro, ma non mancano i certificati IP68 e MIL-STD-810G. Insomma, è a tutti gli effetti uno smartwatch rugged pronto a resistere a tutto.

Tra i sensori in dotazione troviamo il consueto sensore cardiofrequenzimetro, SpO2 per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, ma anche accelerometro, bussola e barometro. Altre funzionalità che troviamo sono l’utilizzo di Spotify offline grazie al download di brani direttamente nella memoria interna dello smartwatch, speaker integrati, microfono, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e, nella variante LTE, la compatibilità con il 4G.

Al momento della scrittura dell’articolo, TicWatch Pro 3 Ultra GPS è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Mobvoi al prezzo base di 299,99 Euro; per quanto riguarda TicWatch Pro 3 Ultra LTE, invece, sarà necessario attendere il mese di novembre, quando diventerà disponibile a 359,99 Euro.